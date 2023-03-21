Geçici işçiye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? (Geçici işçiye kadroda son durum)

Geçici işçiye kadro düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Bakan Bilgin konuyla ilgili son açıklamasında, düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu ve yakın zamanda çözüme kavuşacağını belirtmişti. Peki, geçici işçiye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?



GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?



Geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi;



"Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak."



Buna göre; Geçici işçiye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis gündeminde yer alması ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

KANUN TEKLİFİNİN İÇERİĞİ



Bilgin, Meclis Başkanlığına sunulması öngörülen geçici işçilere yönelik kanun teklifinin içeriğine yönelik soru üzerine, "Devlette norm kadrolar var, bir de geçici işçiler var. Devletin, norm kadroya eleman alırken kıdem sırasına göre mevcut geçici işçilerden almasını önerdik. Şart; çalışma süresi, en kıdemli olanlar alınsın." ifadelerini kullandı.



ÇALIŞMA SÜRESİNDE ALT SINIR OLACAK MI?



"Geçici işçilere yönelik çalışma süresinde alt sınır olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Bilgin, "Sınır yok, sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işçilerin de uzun süre, 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını önerdik." bilgisini verdi.