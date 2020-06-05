Gedik Piliç'ten 200 milyon liralık yatırım hedefi

Gedik Piliç, Kurucusu Halil Gedik tarafından günde 25-30 tavuk üretimiyle başladığı yolculuğun ilk kritik aşaması olan manuel’den otomatik sisteme 1995 yılında geçti. 2003 yılında damızlık ve kuluçka faaliyetlerine başlayan firma, 2007 yılında da üretim tesislerini yem fabrikası ile tam entegre hale getirdi.



Yaptığı son yatırım ile beraber ızgara tavuğun, kullanılan robotlar ile el değmeden kemiğinden ayrılmasını sağlayan Gedik Piliç, robotların kullandığı yüksek basınç teknolojisi ile tavuğu kemiğinden su ile ayırıyor. Bıçakla çalışılması gereken işlerde robotların insanların yerini alarak kaza riskini ortadan kaldırdıklarını ifade eden Gedik Piliç’in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "Robotlar sayesinde iş güvenliğini önemli ölçüde artırdık. Daha önce personelimizin bıçakla yaptığı tavuğu kemiğinden ayırma işlemini robotlar basınçlı suyla yaparak, çalışanlarımız bıçakla çalışmanın getirdiği riskten tamamıyla korumuş oluyor” dedi.



Fast Food zincirleri için yaptıkları üretimde, zincirlerin sattıkları ürünlerde her müşteriye aynı ürünü vermek için sabit ağırlıkta ürün talep ettiğinin altını çizen Osman Gedik, "Ürünleri el ile hazırladığınız zaman fire çok artıyor ve belli bir standarttı tutturmanız zor oluyor. Robotlar fireyi azaltıyor ve ürünün belli bir standartta olmasını sağlıyor. Ne istediğinizi; ağırlık, en, boy verilerini girdiğinizde, robotik makine hammaddeyi kendi tartıyor, ölçüyor ve su yardımı ile keserek bize son ürünü veriyor. Robot teknolojisi sayesinde dar alanlarda bile çok sağlıklı ve hızlı üretim yapılabiliyor” diye konuştu.





ÖZELLİKLE YERLİ FİRMA İSTEDİ

Son teknoloji robotlar ile dakikada 50 koliyi palete dizerek, insan gücüyle ulaşılamayacak bir hızla çalıştıklarını ifade Osman Gedik,” Paletlemede kullandığımız robotların Ar-Ge çalışmasını yerli bir teknoloji firmasıyla gerçekleştirdik. Parçaların yurt dışından gelmesine rağmen; birleştirme, montaj ve en önemlisi yazılım aşamalarını yerli AR-Ge firması başarıyla gerçekleştirdi. Bu teknolojiyi yerli bir firmayla gerçekleştirmeyi özellikle istedik. Aslında bizde diğer firmalar gibi hazır olarak tüm sistemi hiç uğraşmadan yurt dışından alabilirdik ama biz bunu tercih etmedik. İstedik ki kullanacağımız robot teknolojisi yerli olsun, bizden olsun” dedi.



200 MİLYONLUK YATIRIM HEDEFİ



Son yedi yılda 180 bin olan kesim kapasitesini 400 bine yükselten Gedik Piliç’in aynı zaman diliminde 342 milyon lira olan cirosu, 1 milyar 357 milyon liraya ulaştı. Son iki yılda yüzde 50 büyüyen firma, 2019 yılındaki 20 milyon dolarlık ihracatını önümüzdeki 3 yılda iki kat artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz 2 yılda 100 milyon liralık yatırım yapan firma, önümüzdeki 3 yıl içinde ise 200 milyon liralık yatırımla personel istihdamı ve üretici sayısında yüzde 20 oranında bir artış yaratmayı hedefliyor.

