Geleceğe hazır olanlar ACE of MICE Exhibition by Turkısh Airlines'da buluşuyor

Corona virüs salgını nedeniyle zorlu bir dönemde geniş çaplı ve büyük bir etkinlik gerçekleştirecek olan Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, ACE of MICE etkinliğine ilişkin bilgi verdi.

Ataman şunları söyledi;



"Turizm ve MICE sektörü maalesef ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi zorluklardan-kaderden zaten yıllardan beri etkileniyordu. Son 6 yıldan beri ülkemiz çok badire atlattı. Ancak şu an önümüzde tüm dünyanın 15 aydan beri çok ciddi olarak etkilendiği pandemi gerçeği var ve devam ediyor.

"İMKANSIZI BAŞARACAĞIZ"



Bizim önümüzde iki seçenek vardı etkinliği yapmak veya yapmamak… Genelde herkesin tercihi iptal etmek, kabuğuna çekilmek oldu. Bizim tercihimiz cesaretle ama önlemleri alarak sektörümüzü birleştirici, motive edici ve tekrardan profesyonellerin bir araya gelerek ticari hareketliliği de sağlayacak şekilde ACE of MICE’ı gerçekleştirmekten yana oldu.

Aynen 4 Eylül tarihinde ACE of MICE Awards’ta olduğu gibi cesaretle ve birleştirici bir şekilde. Hiç unutmuyorum bize o tarihte de yapamazsınız demişlerdi, çok zor olmasına rağmen gün sonunda en üst düzeyde düzenledik ve bütün sektörün yüzü güldü.



Grup olarak 15 yıldır turizm ve MICE sektörünü bir araya getiriyorsak burada bir misyonumuz var demektir. Biz ekipçe, paydaşlarımızla, sponsorlarımızla, destekçilerimizle yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Belki imkansız denileni başaracağız.



2-4 Haziran'da eş zamanlı olarak ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines, İstanbul Kongre Merkezi dış alanında ilkini gerçekleştireceğimiz Gastro Show fuarı, 2 Haziran tarihinde ICC dış alanda gerçekleştireceğimiz AMEzing Party by Jolly MICE, 3 Haziran tarihinde ICC Üsküdar salonunda ünlü isimlerin katılımıyla düzenleyeceğimiz Gecce mekan ödülleri, iki ayrı seminer salonunda 28 oturum 90 konuşmacı ve deneyim alanları ile yılın en büyük etkinliğine harıl harıl hazırlanıyoruz. Bunlar vazgeçmemekle, inançla, cesaretle, uykusuz gecelerle oluyor.



ETKİNLİKTE NELER OLACAK?



FIT FOR FUTURE ve CONNECTING DOTS temasıyla düzenlenecek olan fuarımız, sektör profesyonellerine benzersiz bir MICE deneyimi yaşatırken sektörünün ticari hacmini arttırmaya hazırlanıyor.



Infinity Visiual Fx Studio, fuara attığınız ilk adımdan itibaren sizi büyülemeye hazırlanıyor. Sihirli hologramik açılış şovumuzu İzlemeye Bekliyoruz. Infinity Visiual Fx Studio’nun yapacağı özel konsept ve deneyim alanları ile sizleri ACE of MICE'ın etkileyici ortamına davet ediyoruz.

Anti Gravity konsepti ile sizleri adeta içine alacak, unutamayacağınız sihirli hologramik açılış şovumuzu izlemeye özellikle bekliyoruz.



GÜVENLİ FUAR ORTAMI



4 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ACE of MICE Awards töreninde olduğu gibi fuar alanında da üst düzey pandemi önlemleri titizlikle gerçekleştirilecek.

Misafirlerimiz HES kodu tarama sistemi ile fuara giriş yapabilecekler.

Fuar alanında bulunan termal kameralı turnikeler sadece ateşi 38 derecenin altında ve maske takan misafirlere açılacak.

Her bir misafire maske ve önlem kitleri dağıtılacak ve alanda sürekli maske kontrolleri yapılacak. Ayrıca ICC havalandırma sistemini pandemiye uygun hale getirmiş durumda.



Turizm ve MICE sektörü profesyonelleri B2B ile tekrar bir arada…

Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında; yurt dışı pazardan katılacak uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. 2021 için artan sayıda uluslararası endüstri partneri ve medya kuruluşuyla yapılan işbirlikleri sayesinde hem nicelik hem de nitelikli bir hosted buyer programıyla katılımcılar network’lerini genişletme imkanı bulacaklar.



Fuarın uluslararası MICE pazarlarındaki görünümünün ve konumunun yükseltilmesi noktasında belirlenen kapsamlı iletişim stratejisi çerçevesinde başta MICE ve etkinlik turizmi odaklı çalışan medya kuruluşları ve uluslararası derneklerle işbirlikleri genişletiliyor.



EĞLENCELİ VE DOPDOLU BİR İÇERİK



ACE of M.I.C.E. sahnesi 8. yaşında; ışık, renk, ses ve dijital kurguların büyüleyici birlikteliğiyle hikayeler yaratanlara ev sahipliği yapıyor.

Dünyaca ünlü isimler benzersiz deneyimlerini ve gelecek perspektiflerini ACE of M.I.C.E. izleyicisiyle paylaşacak.



- Uluslararası seyahat acenteleri birlik başkanları TÜRSAB başkanının moderasyonu ile pandemi sonrası turizmin geleceğini masaya yatıracaklar.



- Sektör Derneklerinin Başkanları MICE Sektörünün geleceğini masaya yatıracak.



- Global pazarın lider tur operatörleri ve uluslararası zincir oteller pandemi sonrası seyahat trendlerini ele alacaklar.



- Kurumsal şirketlerin CMO’ları geleceğin pazarlama dünyasını oluşturacak trendleri ele alacaklar.



- Etkinlik ve sponsorluk yönetimi, iletişimde dijitalleşme, kurumsal şirketlerin kurumsal iletişim bölüm başkanları tarafından ele alınıyor olacak.



- 'Tıpta uzmanlık dernekleri' oturumunda dernek başkanları yeni nesil hibrit kongre deneyimlerini sektörle paylaşacaklar.



- Galataport moderasyonu ile Cruise şirketleri üst düzey yöneticileri Cruise gemilerinde incentive etkinliklerinin avantajlarını MICE sektörü ile paylaşıyor olacak.



- Havayolu ve hava alanı işletmeleri katılımıyla, turizm endüstrisinde havacılığın seyri/önemi ele alınacak.



- Kreatif etkinlik ajansları ve görsel efekt yaratıcılarını bir araya getiren Production Talks ile etkinliklerin hayalden gerçeğe nasıl döndüğünü göreceksiniz."