Geleneksel kuyumculuk sanal ortama taşındı

İstanbul Kapalıçarşı, Bizans’tan Osmanlı’ya ve Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne altın takı zanaatinde dünyanın önemli merkezlerinden birisi oldu.Ve günümüzde dünyanın Vicenza, Hong Kong gibi diğer mücevher üretim merkezleriyle etkileşim ve rekabet halinde öne çıkan bir rol aldı.



Sektörün bu tarihselliğinde, Diva Kuyumculuk, Kapalıçarşı’da, Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası pazarlama şirketlerinden bir araya gelen bir ekip ile 1998 yılında kurulmuş; Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafına tedarik yapan üretim ve pazarlama firması olarak, müşterisiyle güven merkezli geleneksel iletişim kuran kuyumcuların güvenilir tedarikçisi haline geldi.



25 yıllık sektör deneyimini online ticaret ile sanal ortama taşıyan Diva Kuyumculuk, Quyumcu.com.tr e-ticaret sitesi ile artık ürünlerini direkt tüketicisi ile buluşturarak geleneksel kuyumculuğu yeniden tanımlıyor.



#TakHissetYaşa diyerek online ortamda satışa çıkan QUYUMCU ürünleri zamansız altın takılarla beraber dört ana koleksiyonuyla, uygun fiyat stratejisi ile tüketicinin yeni kuyumcusu olacak.



Tüketicisini zamanın ruhunu yansıtan tasarım ve etik üretim üslubuyla buluşturacak olan QUYUMCU, geleneksel olarak müşterisinin altın takıyla ilişkisinin bir his ve hayata değen bir ışıltıyla yaşama arzusu olduğunu merkeze alarak kurulmuş bir marka olduğunun altını çiziyor. Geleneksel olarak altın takının manevi bir değer sunduğu kadar maddi bir güvence değeri de taşıdığı dikkate alınarak, QUYUMCU.COM.TR ’de tüketiciye süresiz olarak ürünün altın değerinin para iadesi hakkı tanınıyor.



Üretimden satışa kadar her aşamada, toplumsal cinsiyet ve ekolojik değerleri hedef belirleyen Quyumcu, bir altın takının üretim ve pazarlama sürecindeki emeğin değerini bilir ve emek sarfeden herkesin hakkını gözeterek iş düzenini oluşturmakta. Kendi iş etiğine verdiği önemin aynısını nihai müşterisiyle de kurmayı hedefleyen Quyumcu, her yaş ve cinsiyetten tüketicisinin güvenine talip bir marka olduğunun altını çizerek ürünlerini quyumcu.com.tr'de satışa çıkardı.