Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi bugün başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelir vergisi ödemeleri, GİB Mobil uygulamasından (IOS ve Android), İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından (IOS ve Android), Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden, 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden, tüm vergi dairelerinden yapabilecek.

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Açıklamada şu bilgiler verildi:



"Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi mümkündür.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir."