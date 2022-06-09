Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı açıklaması sonrası Dolar/TL'de son durum

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımları saat 23.00'te duyurdu.



Bakanlık, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet GES) ihraç edileceğini açıkladı.

Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.



DOLAR/TL ÖNCE 17'NİN ALTINI GÖRDÜ ARDINDAN TEKRAR 17 ÜSTÜNE YÜKSELDİ



Söz konusu gelişmenin ardından gün içerisinde 17.25 seviyelerini gören Dolar/TL kuru, yurt dışı piyasalarda 16.80 seviyelerine kadar gerilemişti.

Hazine'nin Gelire Endeksli Senet GES) ihraç açıklamasının ardından Dolar/TL tekrar 17.00 TL'nin üzerini gördü.

Dolar/TL saat 23.30 itibariyle 17.18 liradan işlem görüyor.



Açıklama sonrasında, gün içerisinde 18.35 seviyelerinde işlem gören Euro/TL ise yurt dışı piyasalarda 18,00 seviyesinin altını gördü. Euro TL saat 23.30 itibarıyla 18.24'ten işlem görüyor.