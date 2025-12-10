Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı
10.12.2025 01:38
AA
SGK, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gidildiğini açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar TL tutarında iyileştirme sağlandığını açıkladı.
"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, buna göre genel sağlık sigortalıların aldıkları tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ila yüzde 55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artış gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu düzenlemelerle, bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar TL tutarında iyileştirme sağlandığı belirtilen açıklamada, “Herkes için daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
BAKIN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum.”