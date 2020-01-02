Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara ücretsiz sağlık hizmeti kesildi (GSS prim borcu sorgulama)

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyen vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre bugün itibariyle sona erdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.



Dr. Pınar Saip basın toplantısında şunları dile getirdi:



“2018’de seçimler sebebiyle ertelenmiş bulunan GSS prim borcu olanların sağlık hizmeti alamayacak oluşu, yeni yılla beraber karşımıza çıkacak. Yani 5 milyon civarında vatandaş sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Bu çok ciddi bir sorun."

İTO Yönetim Kurulu üyesi Kılıç ise, "Yoksulluk ve işsizlik nedeniyle; milyonlarca vatandaş GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12 -18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine rağmen GSS prim borçlarını ödeyememektedir" dedi.

10 SORUDA GSS PRİM BORÇLARI NASIL SİLİNECEK?

GSS PRİM BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

GSS prim borçları e-devlet uygulamasında yer alan 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ bölümünden sorgulanabiliyor.

GSS borcunuzu internetten üzerinden online olarak kredi kartıyla da ödeniyor.

2020'DE SAĞLIK PRİMİ



2020’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de arttı.



Asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak.

Başta Bağ-Kurlular olmak üzere sağlık primlerini kendi ödeyerek, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlananlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor.



Buna göre 2020’de aylık GSS için ödenecek prim 88.29 lira, yıllık da 1.059.48 lira oldu. 2019’de bu rakam aylık 76.6 liraydı.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BORCU NASIL SİLİNİR?