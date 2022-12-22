Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı ne kadar oldu? (2023 GSS prim ücreti hesaplama)

GSS prim tutarı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı, asgari ücret zammı sonrası merak ediliyor. Ekonomik durumun ve sigortalı olup olmamana bakılmaksızın hastalık durumunda sağlık hizmetinden yararlanma hakkı sunan GSS'de 2023 yılı için prim tutarı ücreti belirlendi. Peki, GSS prim tutarı ne kadar oldu?



2023 GSS PRİM TUTARI NE KADAR OLDU?



Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 195 lira uyguluyordu, bu rakam 2023'te 301,5 TL'ye çıkacak.



GSS NEDİR?



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlüğe girmiş olan genel sağlık sigortası, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücretsiz muayene ve tedavi hakkından yararlanmasını sağlayan sistemdir.



Genel sağlık sigortasının en önemli avantajı, sigortası ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmeti almalarına imkan tanımasıdır. Ancak bununla birlikte genel sağlık sigortasında çalışan primlerinin işveren tarafından ödenmesi, çalışmayan kişilerin ise primlerini dışarıdan kendilerinin ödemesi gibi detaylar vardır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KİMLERİ KAPSAR?



- Devlet memurları



- 18 yaşından küçük engelli ve engelli aylığı alan kişiler



- 65 yaş aylığı alan



- Ücretli, maaşla veya bağımsız çalışan kişiler



- Şeref aylığı alanlar



- İsteğe bağlı sigortalılar



- Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler



- Yurt dışında çalışan ancak çalıştığı ülkede sigorta hizmetinden faydalanmayanlar



- SGK üzerine kayıtlı ve aylık geliri olan kişiler



- Dul veya yetim aylığı alanlar



- Emekliler ve bakmakla yükümlülüğü olan kişiler



- Stajyer avukatlar



- İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar