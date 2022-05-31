Geri dönüşümün ihtiyaç haritası

Türkiye dünyanın en önemli plastik mamul üreticilerinden. Türkiye’de yaklaşık 11,5 milyon tonluk plastik mamul üretimi gerçekleştiriliyor. Buna karşılık son yıllarda hızlı bir büyüme trendine girse de, geri dönüşüm sektörünün üretimi hala plastik endüstrisinin ihtiyacını karşılamaktan uzak. Bu nedenle geri dönüşüm alanında yeni yatırımların hayata geçirilmesi çok önemli.



Ancak geri dönüşüm sektörünün ihtiyaç duyduğu plastik hurdaya erişim oldukça kısıtlı. Türkiye’den çıkan endüstri hurdalarının tamamı geri dönüştürülürken, kaynağında ayrıştırılmaması sebebiyle organik atıklarla kontamine olan evsel atıkların ancak küçük bir bölümü geri dönüştürülebiliyor. Kaynağında ayrıştırma yapılamadığı için de geri dönüştürülecek önemli bir değer çöp haline geliyor. Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, “Önümüzdeki dönemde kaynağında ayrıştırma sistemini hızla hayata geçirebilirsek tüm bu ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi de mümkün olacak. Tabii bunun için merkezi yönetim iradesini ortaya koymalı, yerel yönetimler altyapı yatırımlarını hızla hayata geçirmeli ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları başlatılmalı” diyor.



AR-GE ÇALIŞMALARI DESTEKLENMELİ



Önümüzdeki yıllarda çok sayıda Avrupa ülkesinin özellikle ambalaj ihracatında belli geri dönüşüm kotaları uygulayacağını belirten Ömer Karadeniz, “Şu an için İngiltere tarafından uygulanmaya başlanan uygulama ile plastik ambalaj üretiminde geri dönüşüm hammadde kullanmayan işletmeler rekabet güçlerini ciddi oranda yitiriyor. Özellikle gıdayla temas eden ambalajlarda kullanılacak geri dönüşüm hammaddenin çok yüksek bir kalitede üretilmiş olması gerekiyor. Bu sebeple kimyasal geri dönüşüm alanındaki Ar-Ge çalışmalarına destek verilerek bu çalışmaların bir an önce ticari nitelik kazanması sağlanmalı” diyor.