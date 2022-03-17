Getir, 12 milyar dolara ulaşan değerleme ile 'decacorn' oldu

Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, çıktığı son yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Böylece şirketin, Avrupa'daki hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe 10 milyar dolar barajını aşarak decacorn unvanını alan ilk şirket olduğu açıklandı.



Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan şirket, bir yıl gibi kısa sürede ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa'nın ilk decacorn'u oldu.

Şirket, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights'ın yayınladığı verilere göre, dünyadaki bin 52 unicorn şirket arasında son değerleme ile 36'ncı sıraya yükseliyor. Bu değerleme aynı zamanda şirketi Avrupa’daki unicorn şirketler listesinde 4'üncü sıraya taşıyor.



Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı.



Konu hakkında değerlendirmede bulunan Getir Kurucusu Nazım Salur, "Şirketimizin Avrupa’da sektöründe ilk decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor. Ortalama 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile buluşması, dünyada yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Son yatırım turunda yatırımcılarımızın ilgisi, bize olan güvenlerinin ve uluslararası pazarlardaki büyümemize olan desteklerinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeyi sürdürürken, çalışanlarımıza yatırım yapmaya ve bünyemize yeni yetenekler katmaya devam edeceğiz" dedi.