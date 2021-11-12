Getir ABD pazarına Şikago'dan girdi

Getir, 1 yıldan kısa zamanda 7 Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladıktan sonra şimdi de ABD'ye girdi. Böylece Türkiye ile birlikte hizmet verilen pazar sayısı dokuza yükseldi.



Amerika operasyonunun şirket tarihinde dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur, “Kurulduğumuz ilk günden itibaren hedefimiz global bir marka olmaktı. Bu vizyonumuza yatırımcılar inandı ve aldığımız 1,1 milyar doların üzerinde yatırım ile 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaştık. Şu anda teknolojik girişimlerin merkezi Amerika’da, Türkiye’den çıkan orijinal bir iş modeli olarak ilk bayrağımızı Şikago’da astık.” dedi.



Sırada New York ve Boston var



Amerika’da yıl sonuna kadar 3 şehirde hizmet vereceklerini belirten Salur, şunları söyledi:



“Kurduğumuz bu iş modelinin bir benzeri olmadığı için yola çıktığımızda başımıza neler geleceğini bilmiyorduk. İlk zorluğu biz yaşadık, ilk çözümleri biz bulduk. Şimdi 6 yıldır oluşturduğumuz, öncüsü olduğumuz bu iş modelinin standartlarını yeni giriş yaptığımız ülke ve şehirlerde de geliştirmeye devam edeceğiz. ABD’de Şikago’nun ardından bir sonraki durağımız ise bir dünya şehri olan New York olacak. Ardından da Boston operasyonumuz ile genişlemeye devam edeceğiz."



‘Türkiye’nin potansiyeline katkıda bulunmak istiyoruz’



Getir’i gerçek bir global başarı hikayesine dönüştürmek istediklerini söyleyen Salur, “Beş harfli iki heceli, Türkçe bir kelimeyi dünyaya sevdirmek istiyoruz. Bu topraklardan çıkan bir şirketin bunu başarabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Kültürel ürünler ve markalar uluslararası platformlarda ülkelerin iz bırakan değerleri. Biz de Türkiye’nin değerlerini ve potansiyelini dünyaya anlatmaya katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.



Mobil teknoloji, perakende ve lojistik bilgiyi başarılı bir şekilde sentezleyen bir modellerinin olduğunu kaydeden Salur, “Bizim modelimiz dünyada şu anda en çok gündemde olan konulardan biri. Bu modeli biz icat ettik. Bizden sonra birçok pazar oyuncusu ortaya çıktı. Teknolojide başarılı olan girişimler başka ülkelerde de klonlanır. Türkiye genelde klonlayan ülkeydi, Getir özelinde klonlanan ülke olduk. Bu da bize büyük gurur veriyor” diye konuştu.

Amacımız satmak değil büyütmek



Salur, şirketi satmayı düşünmediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Bir başarı hikayesi yazarken bunun Türk ekosistemine dönecek şekilde yazılması da önemli. Biz şirketimizi satmayı değil büyütmeyi düşünerek işe başladık. İyi bir hikaye 3-5 senede çıkmıyor. İlk 10 senede güzel bir temel atılıyor, ikinci 10 senede de müthiş bir şirket oluyor. Yabancı şirketlerin satın almasına karşı değiliz ama 10 yıl sonra e-ticaret sektöründeki en büyük 10-15 firmanın tamamı yabancıların elinde olabilir. Gençlere de her zaman satmak için iş kurmamalarını tavsiye ediyorum. Bu satma hastalığından kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere de iş kurarken 10 yıllık 20 yıllık planlar yapmalarını öneriyorum."

3 yatırım turundan 1,1 milyar dolar ile döndü



Getir, bu yıl çıktığı üç yatırım turunda toplam 1.1 milyar dolar tutarında yatırım alırken, şirketin değerlemesi ise 7.7 milyar dolar seviyesine ulaştı. En son çıkılan fonlama turunda şirketin ortakları arasına Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company de katılırken Getir'in toplamda 17 ortağı bulunuyor.



Bu yılki yatırım turlanın ardından şirket yurtdışında ilk olarak Londra'da faaliyete başlarken, peşpeşe açıldığı diğer pazarlarla birlikte Getir operasyonlarını, İngiltere, İtalya, Fransa ve Portekiz'in de yer aldığı 9 farklı ülkede sürdürüyor.