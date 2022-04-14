Getir, ABD ve Avrupa pazarında büyümeye devam edecek

Son yıllarda aldığı yatırımlarla 11,8 milyar dolar değerleme ile hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk Decacorn’u olan Getir, yurt dışında halen faaliyet gösterdiği 8 ülkede büyümeye odaklandı.



Getir, son dönemde ulaştığı başarıları ve yurtdışındaki faaliyetlerini düzenlediği basın toplantısı ile anlattı. Dünyada bir ilki Türkiye’de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan şirket, son bir yılda aldığı 2 milyar dolar yatırımla ve yurt dışında büyüme hızı ile bir rekora imza attı.



Getir, geçen yıl mart ayında Türkiye’nin Unicorn’u unvanını almasının ardından bir yıl içinde 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk Decacorn’u oldu. Bu değerleme ile Getir, dünyadaki Unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights’ın yayınladığı verilere göre dünyadaki 1052 Unicorn şirket arasında 36. sıraya yükseldi ve aynı zamanda Avrupa’daki Unicorn şirketler listesine dördüncü sıradan giriş yaptı.

“KURULDUĞUMUZ İLK GÜNDEN BU YANA HEDEFİMİZ GLOBAL BİR MARKA OLMAKTI”

Toplantıda konuşan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Getir’i kurarken hikayeyi sondan başa yazdıklarını belirterek, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana hedefimiz global bir marka olmaktı. Son yatırım turunda ulaştığımız değerlemeyle Avrupa’da hızlı market ürünleri teslimatı sektörünün ilk Decacorn’u olduk” ifadelerini kullandı.



Getir’in aldığı yatırımlarla Türkiye girişim ekosistemine de ilham verdiğinin altını çizen Tütek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“2020 yılının ocak ayında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcının 38 milyon dolarlık yatırım yapmasıyla başlayan Getir’in yatırım hikayesi, 2021 yılının ocak ayında ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni bir yatırım almasıyla devam etti. Geçen yıl mart ayında tamamlanan üçüncü yatırım turunda 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye’nin Unicorn’u oldu. Hemen ardından da Getir, 2021 yılının haziran ayında dördüncü yatırım turu sonrası 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz ay son yatırım turunu 768 milyon dolar yatırımla tamamlayan Getir, 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı.”

3 KITADA, 9 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Getir'in aldığı yatırımlarla yurt dışında hızlı büyüme sağladığını belirten Tütek, 40 milyona yakın indirme sayısı ile bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılara hizmet verdiklerini kaydetti.



Tütek, şu anda Türkiye’de 81 ilde, 760’tan fazla Getir, GetirBüyük ve GetirSu deposu ile hizmet verdiklerini anımsatarak, yurt dışına ilk adımı 2021’in başında Londra ile attıklarını ve bir taraftan İngiltere’de şehir sayısını artırırken, diğer taraftan Kıta Avrupası’nda büyümeyi sürdürdüklerinin bilgisini verdi.



Getir’in global marka olma hedefine emin adımlarla ilerlediğine değinen Tütek, “Geçen yıl ocak ayında Londra ile girdiğimiz İngiltere pazarında, bir yıl içinde liderlik koltuğuna oturduk. Geçtiğimiz kasım ayının sonunda İngiltere’de hizmet veren Weezy’nin tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumumuzu güçlendirdik. Kıta Avrupası’nda ilk durağımız ise Nisan 2021’de Hollanda’da Amsterdam oldu. Hollanda’nın ardından Almanya ve Fransa’ya açıldık. Geçen yıl temmuz ayında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok’u satın alarak bölgedeki konumumuzu güçlendirdik. Bu satın alma sonrası İspanya’da Barselona ve Madrid’de, İtalya’da Milano’da hizmete başladık. Daha sonra da Portekiz’de Lizbon’u hizmet ağımıza ekledik. Getir’in global yolculuğu Kasım 2021’de Amerika’ya ulaştı. ABD pazarına Chicago’dan giriş yaptık, devamında New York’ta ve Boston’da hizmet vermeye başladık. Şu anda yurt dışında toplamda 56 şehirde hizmet veriyoruz” dedi.



Tütek, son bir yılda yurt dışında 8 ülkede faaliyete başladıklarına değinerek, "Bu yıl ise bulunduğumuz ülkelerde büyümeye odaklanacağız. Bu ülkelerde operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız. Önümüzdeki dönemde de konumumuzu güçlendirerek, hızlı teslimat sektöründeki en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"GLOBALDE AYDA 15 BİN İŞ BAŞVURUSU GELİYOR"

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyürken, Getir’de 90 farklı uyruktan çalışanının bulunduğunu belirterek, Norveç’ten Avustralya’ya, Belarus’tan Uganda’ya kadar birçok farklı ülkeden çalışan ile global şirket pozisyonunu güçlendirdiklerini ifade etti.



Yurt içi ve yurt dışında hızla ekiplerini büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Tütek, “Yurtiçi ve yurt dışında bayilerimize bağlı saha çalışanlarımızla birlikte 30 binin üzerinde bir ekibiz. Tersine beyin göçünün önünü açtık. Globalde ayda 15 bin iş başvurusu geliyor. Yılda 180 bin CV arasından yaklaşık 1-2 bin kişi aramıza katılıyor. Yurt dışında bizimle çalışmak isteyenlerin çok fazla olması ayrıca gurur veriyor. Getir isminin bulunduğumuz ülkelerde toplumun her kesimi tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Yatırımcılar da insan gücümüze, sahip olduğumuz deneyime ve teknolojiye yani yazılıma yatırım yapıyor. En büyük yatırımı yazılım ekibine ve data ekibine yapıyoruz” dedi.

“KURYE GÜVENLİĞİNİ HER ZAMAN İLK SIRAYA KOYUYORUZ"

Getir’in sahip olduğu en büyük kıymetlerin başında gelen bayilere bağlı kuryeler için pek çok çalışma hayata geçirdiklerinin altını çizen Tütek, sözlerine şöyle devam etti:



“Kurye güvenliğini her zaman ilk sıraya koyuyoruz. Kurye arkadaşlarımız, Getir’de çalışmaya başladıkları gün itibariyle Türkiye genelindeki birçok özel hastane ve eczanede geçerli olan özel sağlık sigortaları başlatılıyor. Kask, mont, eldiven gibi güvenlik ekipmanlarımızın tamamını olması gereken kriterlerin üzerinde olan, A sınıfı ekipmanlardan seçiyoruz. Hem kuryelerin hem de araçtan yayaya trafiğe çıkan herkesin güvenliğini sağlayabilmek için kuryelere güvenli sürüş eğitimleri aldırıyoruz. Topluma ve sosyal hayata olan sorumluluğumuz doğrultusunda, kuryelerin cihazlarına kurulan uygulama ile sürüş performansları anbean gözlemliyoruz. Ayrıca tüm bu süreçleri yöneten bir Saha Güvenlik Departmanımız bulunuyor. Getir bayilerine bağlı görev yapan kuryelerin güvenliği için pek çok kural bulunuyor. Tüm bu önlemlerimiz ile kuryelerin ve halkın güvenliğini sağlayabilmenin yanında kuryeliğin gerçek, kalıcı ve profesyonellik gerektiren bir meslek olarak kabul görmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



Tütek, Getir hizmetinde yalnızca motorlarla hizmet verirken GetirBüyük’te hem araç hem de motorlarla teslimat yapıldığı belirterek, motosikletlerle teslimatlarda kilogram ve hacim limitleri bulunduğunu ve yüksek kilo ya da hacimli bir sipariş oluşturulması halinde sistem kullanıcıdan otomatik olarak siparişini azaltmasının istendiğini kaydetti.



Ağır, hacimli ve kolay denge bozabilecek yapılarından dolayı iki tekerlekli araçlarla damacana teslimatı yapmadıklarını ifade eden Tütek, 19 Litrelik Kuzeyden Su damacanalarının dört ve üç tekerlekli araçlarla teslim edildiği bilgisini verdi.



Tütek, sürüşe elverişli olmayan havalarda, özellikle kar, aşırı yağmur, rüzgar fark etmeksizin risk teşkil edecek bir durum olması halinde sistemin geçici süreliğine, kullanıcıların anlayışına sığınarak durdurulduğunu söyledi.



Toplantıda Getir’in şu anda yurt dışında en yaygın bulunduğu ülke olan İngiltere’de en çok satılan ürünlerin başında ayranın geldiği belirtildi. İngiltere'de ayrandan sonra en çok satılan ürünler ise şöyle sıralandı: Çubuk kraker, Ülker Çikolatalı Gofret, susamlı çubuk kraker, Biskrem, Tadım ay çekirdeği, Halley Mini, baklava ve dondurulmuş simit.