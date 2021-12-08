Getir, New York'ta hizmet vermeye başladı

Avrupa'dan sonra Amerika'ya açılarak büyümesini sürdüren Getir'in global yolculuğu Amerika kıtasında hızlanarak devam ediyor.

Türkiye'den çıkan orijinal iş modeliyle 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan şirket, geçtiğimiz ay Şikago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı.

Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten şirket, bugün itibarıyla ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’ta sipariş almaya başladı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TİCARET VE FİNANS MERKEZİ



Geçtiğimiz ay Şikago ile başlayan ABD operasyonu ile şirket olarak bir dönüm noktasından geçtiklerini söyleyen Getir Kurucusu Nazım Salur, "New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu Amerika’nın en önemli, en hareketli şehri. Dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York'ta zaman her şey demek, insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir'in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberlerini bozan müthiş bir kolaylık olacak" dedi.



Şirketin bu yıl ocak ayında İngiltere ile başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam etti.

ABD'de Şikago ve New York'un ardından bir sonraki durak ise Boston olacak.