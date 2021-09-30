Getir, şimdi de İtalya'da hizmete başladı

Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya'nın ardından şimdi de İtalya'da hizmet vermeye başladı. Getir, İtalya'da şimdilik Milano'da teslimat yapacak.

ntv.com.tr 30.09.2021 - 16:56

Getir, şimdi de İtalya'da hizmete başladı

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Getir İspanya pazarına girdi

Sene başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir’in, Avrupa yolculuğunda hizmet verdiği en yeni ülke İtalya oldu. 

MİLANO'DA HİZMET VERECEK

Avrupa'da büyümesini sürdüren Getir, hizmet verdiği ülkelere Avrupa’nın en büyük şehirlerini eklemeye devam ederek İtalya operasyonunu başlattı. Geçtiğimiz haftalarda Barselona ve Madrid’de hizmete başlayan Getir, şimdi de Milano sokaklarında hizmet verecek.

ABD'YE DE AÇILACAK

Kurulduğu günden itibaren global bir marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Getir, sadece bu yıl 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı.

İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkaran Getir, Milano'nun ardından İtalya'da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor. Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan şirket, böylece Türkiye’ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.

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