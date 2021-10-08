Getir ve BiTaksi'den stratejik işbirliği

Getir ile BiTaksi stratejik iş birliği çerçevesinde GetirBiTaksi hizmete başladı.

Haberler - İHA 08.10.2021 - 15:02

Getir ve BiTaksi'den stratejik işbirliği

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Getir, şimdi de İtalya'da hizmete başladı

Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir kullanıcıları, Bi'ye Getir uygulaması içinden de erişebilecek.
Farklı hizmetlerle servis alanını genişletmeyi sürdüren şirket, dijital yolculukların ev sahibi Bi ile stratejik iş ortaklığı yaptı.

Kullanıcılar, Bi uygulamasına ek olarak artık Getir’in içinde yer alan GetirBi’den de bulundukları yere taksi çağırabilecek.

Getir’in altıncı hizmeti olarak konumlandırılan GetirBi, taksi uygulamasının hizmet verdiği İstanbul ve Ankara'daki kullanıcıların hizmetine açıldı.

GetirBi, gelecek dönemde öncelik büyükşehirler olmak üzere Getir’in hizmet verdiği diğer illerde de hizmete başlamayı planlıyor.

Getir, daha önceden taksi uygulamasına yatırım yapmış ve yüzde 35,6’lık hisseyle ortak olmuştu.

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