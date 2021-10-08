Getir ve BiTaksi'den stratejik işbirliği

Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir kullanıcıları, BiTaksi'ye Getir uygulaması içinden de erişebilecek.

Farklı hizmetlerle servis alanını genişletmeyi sürdüren şirket, dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi ile stratejik iş ortaklığı yaptı.

Kullanıcılar, BiTaksi uygulamasına ek olarak artık Getir’in içinde yer alan GetirBiTaksi’den de bulundukları yere taksi çağırabilecek.



Getir’in altıncı hizmeti olarak konumlandırılan GetirBiTaksi, taksi uygulamasının hizmet verdiği İstanbul ve Ankara'daki kullanıcıların hizmetine açıldı.

GetirBiTaksi, gelecek dönemde öncelik büyükşehirler olmak üzere Getir’in hizmet verdiği diğer illerde de hizmete başlamayı planlıyor.



Getir, daha önceden taksi uygulamasına yatırım yapmış ve yüzde 35,6’lık hisseyle ortak olmuştu.