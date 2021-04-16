Getir yeni uygulaması ile mahalle esnafından alışverişe imkan sağlayacak

Yeni hizmet, mahalle esnafının dijital dönüşümüne katkı sağlayarak ek bir gelir kapısı oluşturacak. Kullanıcılar ise uygulama üzerinden tanıdığı, bildiği esnafından alışveriş yapabilecek.



Konu hakkında bilgi veren Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Yeni hizmetimiz GetirÇarşı ile kullanıcılarımız, mahallelerindeki alıştıkları ve sevdikleri esnaflardan alışveriş yapmaya devam edebilecek. Amacımız, mahalle kültürünün vazgeçilmezi olan esnafın dijitalleşen dünyaya dahil olarak daha fazla iş yapmasına olanak sağlamak. Bu vesileyle Türkiye’de 2 milyonu aşkın işletmeyi GetirÇarşı hizmetimize üye olmaya davet ediyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle zorlu günler yaşayan mahalle esnafı, yeni hizmet aracılığıyla ek kazanç sağlayarak mahalleleriyle bütünleşecek” dedi.



Verilen bilgiye göre, 16 Nisan itibarıyla işletme kaydı almaya başlayacak olan GetirÇarşı, çok yakında uygulama kullanıcılarıyla buluşacak. Yeni hizmet, öncelikle İstanbul’da faaliyet gösterecek. Manav, kasap, yufkacı, fırın, balıkçı, çiçekçi, pastane, nalbur, aktar, kırtasiye, züccaciye ve kitabevleri de sisteme dahil olacak.

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