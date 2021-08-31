Getir’den n11’e stratejik yatırım

Online teslimat platformu Getir, Türkiye’nin öncü açık pazar konseptli alışveriş platformlarından n11’in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlattı.

Son dönemde yurt dışındaki önemli stratejik hamlelerde bulunan Getir bu işlem ile birlikte Türkiye’deki en büyük yatırımını yapmış olacak.



Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Doğuş Planet çatısı altında Mart 2013’te kurulan n11, 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturuyor.

NAZIM SALUR: SÖZÜ KESTİK DARISI NİKAHA



Getir kurucusu Nazım Salur işbirliğiyle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Getir @n11com'a stratejik yatırım yapacak. Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikaha" dedi.

Getir @n11com'a stratejik yatırım yapacak.

Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikaha. @getir — Nazım Salur (@NazimSalur) August 31, 2021

GETİR 7,5 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞTI



1500 ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde teslim eden Getir; GetirYemek, GetirBüyük, GetirSu ve GetirÇarşı hizmetleri ile de kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor.



2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeyle ulaşan şirket; Türkiye’nin yanı sıra İngiltere’de 7 şehirde ve Hollanda, Almanya ve Fransa’da hizmet veriyor.



Getir, yıl sonuna kadar İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika’da da faaliyete başlamayı hedefliyor.