Gıda devi bebek mamalarını geri toplatıyor. Toksin madde iddiası gündemde

İsviçreli gıda devi yıllardır içinde bulunduğu gıda sektöründe kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Bebek mamasından çeşitli gıda ürünlerini de bünyesinde bulunduran şirket, başta Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka, İtalya ve İsveç olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bebek maması partilerini geri çağırdı.

Nestle, internet sitesinde yaptığı açıklamada, başlıca tedarikçilerinden birinden temin ettiği bir bileşende "kalite sorunu" tespit ettiğini belirtti. Açıklaymayı "Potansiyel olarak etkilenmiş bebek beslenme ürünlerinin üretiminde kullanılan tüm araşidonik asit yağı ve ilgili yağ karışımlarının testini gerçekleştirmiştir" diyerek detaylandırdı.

Söz konusu ürünlere ilgili bir vaka bildirilmedi. Şirket, etkilenen ürünlerin parti numaralarını gösteren fotoğrafları internet sitesinin yerel sürümlerinde yayınladı. Bu ürünler farklı isimler altında satılıyor. Almanya'da Beba ve Alfamino olarak biliniyorlar.