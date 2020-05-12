Gıda işletmelerine dondurulmuş balık uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemeler doğrultusunda gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuzu" güncelledi.



Edinilen bilgilere göre, yılbaşından itibaren hazır ambalajlı gıdalarda ve toplu tüketim yerlerinde alerjen bildirimi yapılması zorunlu hale getirilirken, kılavuzda bu konuya ilişkin öneriler yer aldı. Belirlenen gluten, kabuklular, yumurta, yer fıstığı, soyanın da aralarında bulunduğu 14 alerjen maddeye ilişkin bildirim afiş, yazı tahtası ya da menüler vasıtasıyla yapılabilecek.

Bu düzenleme, mobil araçlar, sabit veya hareketli tezgahlar da dahil olmak üzere hazır yemek hizmeti veren restoranlar, kantinler, okullar ve hastaneler gibi işletmeler için geçerli olacak.



Öte yandan gluten içermeyen gıdaların etiketinde Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen logo kullanılabilecek.



Satıştan önce dondurulan ve çözündürülerek satılan balık ve balıkçılık ürünlerinde gıdaların adının yanında "çözündürülmüştür" ifadesi bulunacak.

Çözündürüldükten sonra piyasaya arz edilen balıkçılık ürünlerinde "çözündürülmüştür" ifadesi ile birlikte kullanım bilgisi olarak "Tekrar dondurmayınız" uyarısı yer alacak. Böylece tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.



Kılavuzda, tavsiye edilen tüketim tarihinin (TETT) ürünün son tüketilmesi gereken tarihi değil, ürünün kalite özelliklerini koruyabildiği tarih olduğu da anımsatıldı.



TUZ BEYANI NASIL YAPILACAK?



Hazır ambalajlı gıdaların 100 gram veya 100 mililitresinde bulunan yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein, tuz, vitamin ve minerallerin etikette beyan edilen miktarındaki olası sapmalar için yuvarlama kuralları da belirlendi.

Böylece etikette belirtilen besin öğesi değerlerinin tüketiciyi yanıltacak kadar büyük ölçüde değişkenlik göstermesi engellenmiş olacak.



Gıda etiketlerinde kullanılan yağ, tuz, şeker gibi besin öğelerine ilişkin kaynak/az/yüksek gibi beslenme beyanlarının kullanımına ilişkin koşullar da kılavuza eklendi.

Örneğin, tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu duruma ilişkin "İlave tuz içermez. Bildirilen tuz miktarı ürünün doğasından kaynaklanmaktadır" gibi bir ifade kullanılabilecek.

Tuz-sodyum için "azaltılmış" beyanı ise benzer ürünlere göre yüzde 25 azaltma sağlandığında kullanılabilecek. "Sodyumsuz-tuzsuz" beyanı yapılabilmesi için 100 gram katı veya 100 mililitre sıvı gıdada, 0,005 gramdan fazla sodyum veya 0,013 gramdan fazla tuz bulunmaması gerekecek.

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