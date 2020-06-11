Gıda israfına karşı 'boşa harcama' kampanyası

Dünyanın ev bakımı ve kişisel bakımda lider üreticilerinden Procter & Gamble (P&G)’ın lider markası Fairy, Türkiye’deki 10. yılında Gıda Kurtarma Derneği ile işbirliği yaparak gıda israfının azaltılması için “Boşa Harcama” projesini hayata geçirecek.

Projenin ilk aşamasında Gıda Kurtarma Derneği’nin aylık düzenli gıda yardımı sağladığı kişi sayısı ikiye katlanacak.

İkinci aşamasında ise gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratılması hedefleniyor.



İki aşamalı olarak gerçekleşecek “Boşa Harcama” projesinin ilk aşamasında hedef 330 bin kişiye ulaşmak. Fairy, Gıda Kurtarma Derneği için lojistik altyapı desteğini ciddi bir bütçeyle finanse edecek. Bu destek ile Ege Bölgesi’nde 145.000 kişiye, Akdeniz Bölgesi’nde 185.000 kişiye gıda yardımı yapılacak.

Böylece Gıda Kurtarma Derneği’nin yıllık düzenli gıda yardımı sağladığı 330.000 kişi sayısı ikiye katlanacak ve 660 bin kişi gıda desteğinden faydalanmış olacak.

Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ev Bakım Kategorisi Marka Müdürü Ezgi Öztorun

Bu çalışmayla her sene 7 milyon TL değerinde gıda, israf olmaktan kurtarılmış olacak.



Projenin ikinci aşamasında, gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için 50 yeni bağış noktası aktifleştirilecek, 300 personele eğitim verilecek ve eğitim alan bu kişiler, bağış noktalarında toplumu gıda israfına karşı bilinçlendirecekler.

Bu çalışmayla ise toplam 1,5 milyon TL değerinde ürün israfının önlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca Fairy beraber çalıştığı uzman şeflerin liderliğinde tüketicilerini, mutfaklarında israfı nasıl engelleyebilecekleri ve çıkan gıda fazlasını nasıl kullanabilecekleri hakkında bilinçlendirecek.

8.5 MİLYON LİRALIK GIDAYI KURTARACAK



Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ev Bakım Kategorisi Marka Müdürü Ezgi Öztorun, "Türkiye'deki 10. yılı kutluyoruz. Sadece bulaşık deterjanı değil, aynı zamanda ilk günden beri Türkiye’nin mutfağı ve yemek kültürünü çok önemsedik.

Gelenekselleşen Fairy Yemek Şenlikleri’nde tüketicilerle bir araya geldik. Birçok geleneksel tarifi ‘ramazanlarda’ tüketicilerimizle buluşturduk. Bizim için Türkiye mutfağı her zaman bir tutku oldu" dedi.

İsrafın önemine vurgu yapan Öztorun, bu nedenle yeni kampanyanın hem bir teşekkür hem de geleceğe dair bir çağrı niteliği taşıdığını belirterek “Gelin siz tabaklarınızdaki yemekleri ziyan etmeyin onları çöpe atmayın, bizler boşalan tabakları temizlemeye talibiz.



Bu yolda yanımıza, bizim gibi düşünen ‘Boşa Harcama’mak için hiçbir şeyi israf etmeyen kurum ve isimleri aldık. Gıda Kurtarma Derneği işbirliği ile yılda 1,5 milyon TL değerinde gıda israfı önlenirken, kurulacak lojistik altyapı ile de toplam 7 milyon TL değerinde gıda, ihtiyaç sahibi ile buluşturulacak. Yani Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği toplamda her sene 8.5 milyon TL’lik gıdayı israf olmaktan kurtaracak” dedi.



9.24 TRİLYON LİRALIK GIDA ÇÖPE GİDİYOR



Gıda Kurtarma Derneği Kurucusu Olcay Silahlı da, "Dünyada üretilen gıdaların 3’te biri maalesef çöpe gidiyor ve bu atıkların maddi değeri 9.24 trilyon TL değerinde. Oysa bu gıdaların yüzde 60'ı insan tüketimine uygunken atılıyor, atıldıkları için “atık” oluyorlar. Dolayısıyla bu konuda insanların bilinçlendirilmesi, ‘fazla gıdaların’ kurtarılması için altyapı ve sistemlerin kurgulanması, bu gıdaların değerlendirilmesi çok önemli bir konu.

Biz gıda bankalarıyla gıdaların atık olmadan toplanıp ihtiyaç sahiplerine sağlıklı şekilde ulaştırılmasını sağlayarak önüne geçmek istiyoruz fakat aşmamız gereken belirli zorluklar var. Lojistik altyapısı bunun başında geliyor.

Fairy ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında aldığımız fon desteğini Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplama ve dağıtım alt yapısını geliştirmek için kullanacak ve bölgesel anlamda önemli adımlar atacağız. Bunun gibi desteklerle birlikte büyümeye, insanlara yardım etmeye devam edeceğiz ve Türkiye'nin gıda atığı ile ve aynı zamanda açlıkla mücadelede örnek bir konuma gelmesini sağlayacağız" dedi.

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