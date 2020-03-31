"Gıda tedariğinde sorun yaşanmayacak"

Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, "Yüz binlerce emektar çiftçimizle beraber, bu zorlu dönemde de Anadolu’nun bereketini sofralara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye olarak devletiyle ve milletiyle çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Vatandaşlarımız rahat olsun.

Herhangi bir gıda krizi ile asla karşılaşmayacağız. Kendimize yetebileceğimiz, buna imkan sağlayan çok bereketli topraklarımız, olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve bunu işleyip sofralara taşıyan dünya çapında tesislere sahibiz" dedi.



Bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve tedarik zincirinin yönetimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Tiryakioğlu "Türkiye’nin dört bir yanında yer alan fabrikalarda üretimler devam ederken, tedarik zincirinin de aynı şekilde işlemesi için de ekstra önlemler alıyoruz.

İş birliği yaptığımız, tedarik zincirimizin tüm unsurları ile koordineli bir çalışma ile vatandaşlarımıza gıda ürünlerini götürmeye devam edeceğiz" dedi.

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