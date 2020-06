Gıdada yeni bir dev doğuyor (6 ayda 15 milyar dolarlık satın alma)

Reuters’ta yer alan habere göre Hollanda merkezli yemek sipariş şirketi Just Eat Takeaway.com, ABD'li Grubhub'ı 7,3 milyar dolara satın alıyor. Böylelikle, Çin dışında yer alan en büyük yemek siparişi şirketi meydana gelecek.

Öte yandan, Takeaway.com geçen Ocak ayında Just Eat’i 7,8 milyar dolara satın almıştı. Bununla birlikte Uber Eats’de Chicago merkezli Grubhub’ı almak için geçen ay bir teklifte bulunmuştu.

UBER'LE İLGİLİ HABERLER TEKLİFİ YÜKSELTTİ



Grubbub CEO'su Matt Maloney, Reuters'e yaptığı telefon görüşmesinde, Uber teklifiyle ilgili medyada çıkan haberlerin Just Eat Takeaway'in fiyat teklifini yükselttiğini söyledi.



Maloney, 2007 yılından beri Just Eat Takeaway’in milyarder İcra Kurulu Başkanı Jitse Groen'i tanıyor ve her iki şirketin de restoran bulmak ve müşterilerden sipariş almak için için benzer modelleri bulunuyor.



Anlaşmanın 2021'in ilk çeyreğinde kapanması bekleniyor. Birleşik şirketin merkezi Amsterdam'da olacak.

DÜNYANIN İKİNCİ EN BÜYÜĞÜ OLACAK



Just Eat Takeaway.com ve Grubhub, geçen yıl toplam 593 milyon sipariş aldı ve iki platformun dünya çapında yaklaşık 70 milyon kullanıcısı bulunuyor. İki şirket bileşince, dünyada Çin'den sonraki en büyük online yemek sipariş şirketi meydana gelecek.



Yeni tip corona virüs nedeniyle online siparişlerin artmasının ardından iki şiket kar etti. Grubhub nisan ve mayıs aylarında verilen siparişlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış yaşandığını açıkladı. Bu dönemde Just Eat Takeaway'in siparişlerinde ise yüzde 41 artış kaydedildi.

