Dünyada yaygınlaşan kitle fonlaması Türkiye’de de uygulamaya giriyor.

2017 yılında yasal düzenlemesi yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirildiği kitle fonlamasına ilişkin hazırlanan tebliğ, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, başlangıç aşamasındaki girişimler sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabilecek. Böylece ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmış olacak.

Yenilikçi ve katma değere dayalı iş modeli bulunan şirketlerin yararlanması amacıyla yalnızca tebliğde tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan girişimlere kitle fonlaması imkanı verilecektir.

GİRİŞİMLER ÖN ELEMEDEN GEÇECEK

Girişimciler ile bireysel yatırımcılar internet üzerinden bir platformda buluşacak. Sadece Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar kitle fonlamasına aracılık edebilecek. Her girişim kitle fonlamasından faydalanamayacak. Aracılık eden platformların kendi bünyelerinde oluşturacakları üçer kişilik yatırım komitelerinin inceleyeceği ve kriterlere uygun girişimler fon toplayabilecek. Bunun yanı sıra olası kayıpların sınırlandırılması için yatırımcılar 1 yıl içinde en fazla 20 bin lira yatırım yapabilecek. Bu limit yatırımcının gelir düzeyine bağlı olarak 100 bin liraya kadar artırılabilecek. Yatırımcıların haklarını gözeten kurallar ve denetimler sayesinde insanların saadet zincirlerinin tuzağına düşerek mağdur olmasının da önüne geçilebilecek.

KAZAN KAZAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yeni iş kuran girişimcilerin yaşadığı en büyük zorlukların başında finansmana erişimin geldiği, bankadan uygun şartlarda kredi bulamayan girişimcilerin, kitle fonlaması sayesinde ihtiyaç duydukları maliyetsiz finansmana erişebilecekleri belirtildi. Ayrıca, bireysel yatırımcıların da tek başlarına kayda değer bir etki yaratamayacak olan küçük tutardaki fonlarını birleştirerek bir şirketin hayata geçmesinin sağlayacakları kaydedildi. Açıklamada, yatırımcıların gelişme potansiyeli olan bir şirkete kuruluş aşamasında ortak olma fırsatını elde edecekleri ifade edildi.