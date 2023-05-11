GlassHouse, yeni nesil BT altyapı hizmetini duyurdu

Bilişim altyapısı hizmet sağlayıcılığı sektöründe Türkiye’nin en büyük oyuncularından biri olan GlassHouse, “Geleceği Yönlendir" temalı müşteri deneyimi etkinliğini gerçekleştirdi. Sektörün en değerli şirketlerinin teknoloji liderlerinin katılımıyla Divan Kuruçeşme’de yapılan organizasyonda GlassHouse, yapay zeka destekli yeni nesil BT altyapı hizmet modelini tanıttı.



Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GlassHouse CEO’su Alp Bağrıaçık, "Son 2 yılda dolar bazında yüzde 45'in üzerinde bir büyüme ile Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi sıralamasında 6 farklı hizmet kategorisinde yer almanın gururunu yaşıyoruz.

Bu dönemde ayrıca "Bulut Hizmeti" alt kategorisinde bir önceki yıla oranla gelirlerimizi tam 7 kat arttırarak ilk beşte yerimizi alarak bu kategoride en hızlı büyüyen şirket olduk. GlassHouse olarak tek bir çatı altında yönetilen bulut hizmetleri yetkinliği, SAP hizmetleri yetkinliği ve iş sürekliliği tecrübesini birleştiriyoruz. Bu sayede GlassHouse ile çalışan BT yöneticileri işletmelerinin tüm BT altyapı ihtiyacını tek bir iş ortağıyla çalışarak giderebiliyor. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde tüm bu yetkinlikleri tek bir çatı altında birleştiren doğrudan bir rakibimizin olmaması bizi sektördeki rekabette pozitif anlamda ayrıştırıyor.” dedi.



Bugüne kadar yüzlerce işletmeyi bulut bilişim sistemlerine taşıdıklarını belirten Alp Bağrıaçık, yenilikçi çözümler ile şirketlerin dijital dönüşümüne yardımcı olmaya devam ettiklerini belirtti. Bağrıaçık konuşmasında ayrıca yapay zeka destekli yeni hizmet modelini devreye alarak operasyonel mükemmelliyetini hedeflediklerini de ifade etti.



GlassHouse, yeni AIOps" teknolojisi ile BT operasyon yönetimini basitleştiriyor



BT dünyasında otomasyona ilginin giderek arttığı günümüzde, yapılan araştırmalar BT operasyonları için yapay zeka uygulamaları olan "AIOps" çözümlerinin bu alanda en fazla ilgi gören teknolojilerden biri olduğunu ortaya koyuyor.

Gartner, geçtiğimiz yıl tüm Gartner müşteri sorgularının yüzde 40'ının AIOps ile ilgili olduğu bilgisini paylaştı. Diğer yandan AIOps teknolojileri, yaklaşık yüzde 19'luk yıllık büyüme oranı ile 2025 yılına kadar yaklaşık 2,1 milyar ABD doları olacağı öngörülen pazar büyüklüğü ile BT operasyonları yönetimi pazarındaki büyümesini ve etkisini sürdürüyor.

AIOps pazarının 2030 yılına kadar 645 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. GlassHouse’un yapay zeka destekli yeni nesil hizmet modeli (AIOps), BT ekiplerine, iş sistemlerinde oluşturulan verilerin çeşitliliğine, hızına ve hacmine hızlı yanıt verme yeteneğini sağlaması ile otomasyon süreçlerini dönüştüren bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Rutin uygulamaları otomatikleştirerek, BT personelinin artan talepleri doğru analiz ederek hızlıca karşılamasını sağlıyor. Bu noktada yapay zeka destekli hizmet modeli ile BT ekiplerine istikrar, güvenilirlik, uyarlanabilirlik gibi kolaylaştırıcı bir süreç vadediyor. Şirketler BT operasyonlarında, sistem kontrollerinden kaynak planlamasına ve raporlamalara birçok süreci otomatize edebiliyor.



“Yapay zeka teknolojisinden aldığımız güç ile servislerimizde fark yaratmaya devam edeceğiz”



GlassHouse SAP İş Birimi Lideri Hüseyin Bilge, özellikle SAP Basis bakım ve yönetim servislerinde devrim yaratacak yeni yapay zeka destekli hizmet modeli hakkında şunları dile getirdi: "Günümüzde kurumlar hibrit bulut ortamlarını ve en son teknolojileri giderek daha fazla benimsedikleri için, BT operasyonları da karmaşık ve veri hacimli hale geliyor. AIOps, BT ekiplerine, iş sistemlerinde oluşturulan verilerin çeşitliliğine, hızına ve hacmine hızlı yanıt verme yeteneğini sağlaması ile otomasyon süreçlerini dönüştüren bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. AIOps rutin uygulamaları otomatikleştirerek, BT personelinin artan taleplerini doğru analiz ederek hızlı karşılamasını sağlıyor. Bu noktada yapay zeka destekli yeni nesil hizmet modelimiz ile BT ekiplerine istikrar, güvenilirlik, uyarlanabilirlik gibi kolaylaştırıcı bir süreç vadediyoruz. GlassHouse olarak, yapay zeka teknolojisinden aldığımız güç ile servislerimizde fark yaratmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılın en başarılı BT altyapı ve dijital dönüşüm proje ödülleri sahiplerini buldu

Teknoloji liderlerinin BT altyapı alanında uçtan uca en yenilikçi çözüm ve hizmetlerini davetlilerle paylaştığı etkinlikte, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye gündemini ve bilgi teknolojilerinin toplumsal dönüşümü nasıl yönlendirdiği konusunu ele aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte yılın en başarılı BT altyapı ve dijital dönüşüm proje ödülleri de sahiplerini buldu.



GlassHouse Hakkında

GlassHouse, kültürü ve ürün/hizmet portföyü ile Bilgi Teknolojilerini (BT) yoğun olarak kullanan, değerli veri üreten işletmelere uçtan uca yönetilen BT altyapı servisleri ile hizmet vermektedir. Yönetilen Bulut ve Güvenlik Hizmetleri, SAP Altyapı ve Danışmanlık Hizmetleri, Veri Yedekliliği ve İş Sürekliliği Hizmetleri şeklinde üç ana alandaki derin teknik uzmanlığı ile işletmelerin dijitalleşme yolculuğuna destek olmaktadır. Yetkin ekibi, kurumsal yapısı, geniş kadrosu ve güçlü mali yapısı ile 2004 yılından bu yana Türkiye’nin ve son yıllarda da Güney Afrika’dan Körfeze kadar bölge ülkelerinin en önemli işletmelerinin çözüm ortağı olarak çalışmaktadır. Güçlü markaları güçlü ekiplerin yaratacağına inanan GlassHouse hem Türkiye genelinde hem de Bilişim Sektörü özelinde "Great Place To Work" (Harika Bir İş Yeri) unvanına sahip sayılı şirketler arasında yer almaktadır.

