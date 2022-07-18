Global Compact’a iki imza

160’ın üzerinde ülkede 15 binden fazla şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilir inisiyatiflerinden olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi; dünya, insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik ediyor. UN Global Compact’e katılmak isteyen şirketlerin en üst düzey temsilcilerinden, kurumları adına; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkeye taahhüt edeceklerine, bu ilkelere ilişkin her yıl raporlama yapacaklarına ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyeceklerine ilişkin imzalı bir taahhüt mektubu vermeleri şart koşuluyor.



UN Global Compact’in 10 ilkesi, Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ve Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin de dahil olduğu bildirge ve sözleşmeleri temel alıyor.



İKİ ŞİRKET DAHA İMZALADI



Bu çerçevede temmuz ayı içinde iki Türk şirketi, Anadolu Isuzu ve Galata Wind, UN Global Compact sözleşmesine imza vererek üye oldu. Mart ayında uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yaptığı ESG (Çevresel-Sosyal-Yönetişim) değerlendirme endeksinde elde ettiği 60/100 skor ile A1 derecesi alan Galata Wind, halka arzı öncesinde de, yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir zaman yatırım yapmamayı, operasyonel karbon emisyonlarını 2025 yılı sonuna kadar sıfırlamayı, merkez yönetici kadrolarındaki kadın oranını iki yıl içinde yüzde 30’un üzerine çıkarmayı ve yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurmayı taahhüt etmişti.



İklim Değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı çaba gösteren uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza veren ve emisyon seviyelerini azaltmaya yönelik taahhütte bulunan Anadolu Isuzu ise ticari araç sektöründe 2040 yılına kadar satışlarda yüzde 100 sıfır emisyon hedefine ulaşmak ile çalışan “Drive to Zero” inisiyatifine de katılmıştı.

