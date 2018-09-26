Ülker’in çatı şirketi Yıldız Holding, premium çikolata markası Godiva'nın Japonya biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırıyor.

Reuters haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

Kaynaklar, değerlemenin 1,5 milyar dolara kadar varmasının beklendiğini aktardı.

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