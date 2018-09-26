Ülker’in çatı şirketi Yıldız Holding, premium çikolata markası Godiva'nın Japonya biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırıyor.
Reuters haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
Kaynaklar, değerlemenin 1,5 milyar dolara kadar varmasının beklendiğini aktardı.
Godiva'nın Japonya birimi için satış planı (1,5 milyar dolar)
NTV HaberEkonomi
Yıldız Holding, Godiva’nın Japonya birimini satmayı planlıyor.
Ülker’in çatı şirketi Yıldız Holding, premium çikolata markası Godiva'nın Japonya biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırıyor.