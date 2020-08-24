Goldman Sachs, ABD'de işten çıkarmaların kalıcı hale gelmesini bekliyor

Goldman Sachs, geçici olarak işten çıkarılanların yeniden istihdam edilmelerinin önümüzdeki aylarda ABD istihdam piyasasında toparlanmayı büyütmeye devam edeceğini, ancak bu geçici işten çıkarmaların neredeyse dörtte birinin kalıcı hale gelmesinin beklendiğini bildirdi.

24.08.2020 - 11:06

Goldman Sachs, ABD'de işten çıkarmaların kalıcı hale gelmesini bekliyor

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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, geçici olarak işten çıkarılanların yeniden istihdam edilmelerinin önümüzdeki aylarda ABD istihdam piyasasında toparlanmayı büyütmeye devam edeceğini, ancak bu geçici işten çıkarmaların neredeyse dörtte birinin kalıcı hale gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Corona virüs salgınını ilk aylarında ABD’de 22 milyon kişi işini kaybetmişti.

Bloomberg'ün haberine göre, nisan itibariyle geçici olarak işten çıkarılmış olarak sınıflananların sayısı 18 milyon civarındaydı.

Mayıs, haziran ve temmuzda istihdamda sağlanan toparlanmaya rağmen, geçici olarak işten çıkarılmış olarak değerlerlendirilenlerin sayısı 9,2 milyon.

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