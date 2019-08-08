ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri yükselişte olan altın fiyatlarına ilişkin kehanette bulundu.
Analistler, ticaret savaşlarının sürmesi durdumunda, altın fiyatlarının gelecek altı aylık dönemde 1600 doları aşacağını öngörüyor.
Goldman Sachs’ın yayınladığı notta, “Büyüme endişeleri, ticaret savaşı etkisiyle devam ederse, borsa yatırım fonlarının desteğiyle altın fiyatları yükselişe devam edebilir” denildi.
Altına dayalı borsa yatırım fonlarının ivme kazanarak neredeyse 2016 yılında olduğu kadar güçlendiği ve kısa vadede artışa devam edeceğini düşündükleri eklendi.
Altının onsu Nisan 2013'ten beri ilk kez 1500 doların üzerine çıkmıştı. Altın fiyatları 1500 dolar civarında seyrediyor.
Goldman Sachs: Altın fiyatı altı ay içinde 1600 doları aşacak
DHAEkonomi
Goldman Sachs analistleri, ticaret savaşlarının sürmesi durdumunda, altın fiyatlarının gelecek altı aylık dönemde 1600 doları aşacağını öngördü.
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri yükselişte olan altın fiyatlarına ilişkin kehanette bulundu.