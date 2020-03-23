Goldman Sachs küresel ekonomide yüzde 1.0 daralma bekliyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD ekonomisinde tarihi daralma bekliyor.

Kurum corona virüs salgınıyla ekonomideki ani duruş nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6, ikinci çeyreğinde yüzde 24'lük sert daralma bekliyor.



Üçüncü çeyrekte ise yeniden büyümeye geçilerek yüzde 12, son çeyrekte de yüzde 10'luk büyüme öngörülüyor. İşsizlik oranının ise yüzde 9'a çıkması bekleniyor.

Kurum yıl genelinde ise ABD ekonomisinin yüzde 3.8 daralacağını öngördü.



Ekonomistler son birkaç günde sosyal mesafenin korunmasına dair önlemlerin artırıldığını hatırlatarak birçok okul, mağaza, kurum, fabrikanın kapatılması gibi günlük hayatın durmasının işsizliğin aniden yükselmesine, harcamaların tarihi düşüşüne neden olacağını, bunun da ilk ve ikinci çeyrekte büyümede sert düşüşe yol açacağı vurgulandı.

Goldman Sachs bu yıl küresel reel gayri safi yurtiçi hasılanın ise, 2008 küresel mali krizini izleyen yıla göre daha keskin ekonomik düşüşle yüzde 1 daralmasını beklediğini açıkladı.



Morgan Stanley de ABD ekonomisinin corona virüsün etkilerinden dolayı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30.1 daralabileceği tahmininde bulundu.