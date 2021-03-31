Goldman Sachs'tan Bitcoin hamlesi

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, yılın ikinci çeyreğinde müşterilerine Bitcoin işlemleri için araçlar sunmaya hazırlanıyor.

CNBC'nin haberine göre, banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, Bitcoin ve diğer dijital varllıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.



Goldman Sachs'ın özel varlık yönetimi bölümünde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich'in terfi notunu gören CNBC, Goldman ve Morgan Stanley gibi bankaların müşterilerinin yakın zamanda yeni gelişmeye başlayan varlık sınıflarına erişimi olacağı anlamına geldiğini belirtti.