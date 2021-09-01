Google ofise dönüşleri Ocak 2022'ye erteledi

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, yüz yüze çalışma sürecini bir kez daha erteliyor. Şirket CEO'su Sundar Pichai, şirkete zorunlu dönüşü Ocak 2022'ye kadar ertelediğini duyurdu.

Mevcut gönüllü program 10 Ocak'a kadar sürecek. Daha sonrasında ofis çalışanlarının zorunlu şekilde ofislere dönüş yapması gerekecek.



Kararın en önemli sebeplerinden biri Delta varyantının ortaya çıkması ve vakaların artması.

Bu gecikmenin ve ertelemenin sebebi ise Covid-19 vakalarının artmış olması. Pichai'ye göre, pandeminin kontrol altına alınması 'beklenenden daha uzun ve zorlu' oldu. Başka bir deyişle, virüsün delta varyantı aşı oranları ve değişen vaka seviyeleri gibi faktörler durumun netleşmesini engelledi.



Google ofise dönen çalışanlara aşı olmalarını zorunlu kılıyor.