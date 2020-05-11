Google'nın eski CEO'su Schmidt: Ofisler daha da büyüyecek

Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Salgının temasla bulaşması milyonlarca insanın yaşam şeklini etkiledi. Birçok şirket evden çalışma modeline zorunlu geçiş yaptı.



Facebook ve Google gibi şirketler isteyen çalışanlarının yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini duyurdu.

Kanada merkezli e-ticaret altyapısı sunan Shopify çalışanlarının eve geçiş yapabilmesi için bin dolarlık malzeme destek paketini açıklamıştı.



Covid-19 sonrası dünyada ofislerin eskisi kadar elzem olmayacağını ve bu nedenle ofislerin gittikçe küçüleceğini düşünenler var. Ancak Silikon Vadisi'nin milyarderlerinden Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt bu fikirde değil.

DAHA FAZLA ALAN İHTİYACI



Katıldığı bir etkinlikte konuşan Schmidt'e göre ofislerde daha insan bulunmasına rağmen çalışanlar daha fazla alan talep edecek.

İnsanların sosyal mesafeye verdikleri önemin artığına dikkat çeken 65 yaşındaki Schmidt, "Bence ofisten talep ettiğimiz alan azalmayacak ve artacak. İnsanlar sosyal mesafe istiyor. İnsanlar toplu taşımada çokça vakit geçirmek istemeyecek ve iş için uzun seyahatlerden uzak duracaklar. Gelecekte toplama ve dağıtım ağları üzerine düşünmek zorunda kalacağız. İşlerin nasıl yürüyeceğini yeniden düşünmemiz gerekecek" dedi.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ



10 yıl boyunca Google'ı yöneten ve 15 milyar dolarlık serveti bulunan CEO Schmidt, "Olaya çalışan olarak baktığınızda, ofiste bulunan insanların bazıları ölüyor, diğerleri de ölme korkusuyla işe gitmek istemiyorlar. Bu yüzden esnek planlanlamalara ihtiyaç duyulacak. Üç dört çalışanın olduğunu düşünün biri ofise giderken diğeri dışarıdan çalışacak biri ofise gidecek. Bir başkası ise yerel çalışma alanında bulunacak. Bu kişiler sürekli yer değiştirecek" açıklamasını yaptı.



Schmidt'e göre çalışma alışkanlıklarının değişmesiyle büyük şehirlere duyulan ihtiyaç da dönüşecek.



EVDEN ÇALIŞMA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER