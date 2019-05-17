AK Parti, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce, acil ve öncelikli olarak belirlediği 4 teklifi yasalaştıracak. Bu düzenlemeler arasında en önemlisi ise ekonomi alanında olacak.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda verilecek olan düzenlemeler arasında en dkkat çekeni 'ekonomi torbası' olacak.

AK Parti, seçimden önce özellikle ekonomi alanında yoğunlaşan acil ve öncelikli konuları yasalaştırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantıda son şekli verilmesi beklenen torba yasada Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin Hazine’ye devrini de içeren yasal düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

Meclis’te bayrama kadar yasalaşması beklenen düzenlemeler arasında en dikkat çekici olanı henüz hazırlıkları süren “ekonomi torbası” olacak.



İHTİYAT AKÇESİ DE VAR

Edinilen bilgiye göre, teklifin çalışmaları aşamasında tüm kurum ve bakanlıklardan öncelikle yasalaşması gereken düzenlemeleri bildirmeleri istendi. Bu teklifin içinde, Merkez Bankası’ndaki ihtiyatli akçeden bütçeye yapılan aktarıma olanak veren yasal düzenlemenin olacağı da iddia ediliyor. Bu paradan bütçeye aktarım yapılması için yasal altyapının gerektiği, Merkez Bankası yönetiminin de bunu özellikle istediği belirtiliyor.



ENERJİ ŞİRKETLERİNİ BORÇLARI

Ekonomi paketinde, enerji şirketlerinin bir süreden beri konu başlığı edilen borçlarının yeniden yapılandırılmasının da bulunduğu öne sürülüyor. İktidarın, köprü geçiş ücretlerine ilişkin cezaları da yeniden yapılandıracağı belirtiliyor. Bu torbanın genişliği, bakanlıklardan gelen taleplere göre belirlenecek ve netleşecek.



TURİZM TEŞVİKLERİ



TBMM’de halen görüşmeleri süren Kapadokya’nın Korunması Yasa Teklifi’nin yanı sıra, Turizm Teşviklerine ilişkin yasal düzenlemesi, yeni askerlik sistemi ve ekonomi paketi seçimlerden önce yasalaşacak. Ekonomi paketi ile yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemelerin Meclis’e önümüzdeki hafta gönderilmesi bekleniyor.



SEÇİM MOLASI



Meclis Genel Kurulu, dört yasa teklifini yasalaştırdıktan sonra bayram tatili nedeniyle çalışmayacak. Ardından İstanbul Seçim Takvimi yoğunlaşacağı için TBMM, temmuz başına kadar çalışmalarına ara verecek. TBMM’nin yaz mesaisi yapıp yapmayacağına ise İktidar Partisi karar verecek.