Gözler Jackson Hole toplantısında

Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Türkiye saati ile akşam 17.00'de konuşması beklenen Jerome Powell'ın, bankanın varlık alım programına ilişkin vereceği mesajlar kritik önemde olacak.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen ve "merkez bankacılarının Davos"u olarak kabul edilen sempozyumun bu yılki teması "Düzensiz Bir Ekonomide Makroekonomik Politika" olarak belirlendi.

Powell'ın konuşmasının teması ise 'Ekonomik Görünüm' olacak.

Powell'in geçen yılki konuşma teması "Fed'in Para Politikası Çerçevesi İncelemesi" idi.

Öte yandan Powell, geçen yıl Jackson Hole'de yaptığı konuşmada, para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini "ortalama" yüzde 2 enflasyon hedefleneceğini duyurmuştu.