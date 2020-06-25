Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, bankanın 0,25 puan faiz indirime gitmesini bekliyor.

NTV - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.06.2020 - 08:05

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

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Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyor.

Corona virüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Reuters anketine göre, ekonomistler bankanın bugün de 0,25 puanlık bir indirime gitmesini öngörüyor.

Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Banka kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

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