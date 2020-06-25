Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyor.

Corona virüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Reuters anketine göre, ekonomistler bankanın bugün de 0,25 puanlık bir indirime gitmesini öngörüyor.

Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Banka kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.



TCMB FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDER Mİ? (GERİ SAYIM - 23 HAZİRAN 2020)