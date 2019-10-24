Suriye ve ABD cephesinden gelen haberlerle rahatlayan piyasanın gözü bugün Merkez Bankası'nda....



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.



TCMB'nin faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomistlerin beklentileri ise 100 baz puanlık bir indirim yönünde.



Toplantı öncesinde dolar/TL 5,73, euro/TL 6, 39 seviyesinde seyrediyor. Son bir ayda Suriye'deki gelişmeler ve ABD yaptırımları ile 94 binin altına kadar gerilen BİST100 endeksi ise 100 bin bandının üzerinde.



İKİ TOPLANTIDA 750 BAZ PUAN DÜŞTÜ



Merkez, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini toplam 750 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmişti.



ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12,69



Bugünkü PPK toplantısı öncesinde 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,75; TCMB'nin beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 12,69 seviyesinde bulunuyor.



FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?



Analistler, gerçekleşen enflasyon ve beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerini sürdüreceğini belirterek, bugünkü karar metninde, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son PPK toplantısı için yapılacak iletişimin takip edileceğini bildirdi.



MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?

