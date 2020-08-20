Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin 11'i, bankanın faizi sabit tutmasını beklerken, 5'i faizlerde artışa gidileceğini öngörüyor. Faiz artışı tahminleri ise 25 baz puan ile 175 baz puan arasında değişiyor.

Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti.

Geçtiğimiz iki ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.. Banka faiz kararını bugün saat 14'te duyuracak.

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