Gözler PPK faiz kararında:Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 22 Aralık 2022 tarihinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Alınan kararın aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.





KASIM AYI FAİZ KARARI



Kasım ayı olağan toplantısını 24 Kasım'da yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti.





DÖRT KEZ İNDİRİME GİTTİ



Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi.