Gözler PPK faiz kararında:Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını yıllık takvim doğrultusunda açıklıyor. Yılın son faiz kararı bu ay içerisinde açıklanacak. Peki, Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak?

Gözler PPK faiz kararında:Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) faiz kararı 22 Aralık 2022 tarihinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Alınan kararın aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Gözler PPK faiz kararında:Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? - 1

KASIM AYI FAİZ KARARI

Kasım ayı olağan toplantısını 24 Kasım'da yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti.

Gözler PPK faiz kararında:Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? - 2

DÖRT KEZ İNDİRİME GİTTİ

Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi.

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