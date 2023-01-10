Gözler VGM burs ücretlerinde: VGM bursları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

VGM burslarının ne zaman hesaplara yatacağı, burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Peki, VGM bursları ne zaman, ayın kaçında yatacak?



VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?



Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?



2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.