Gözler VGM burs ücretlerinde: VGM bursları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bursların ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden verilen bilgiler doğrultusunda, bursların ayın kaçında hesaplara yatırıldığı belli oldu. Peki, VGM bursları ne zaman yatacak?

Gözler VGM burs ücretlerinde: VGM bursları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

VGM burslarının ne zaman hesaplara yatacağı, burs almaya hak kazanan binlerce tarafından sorgulanıyor. Peki, VGM bursları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...