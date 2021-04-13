Grab'dan 40 milyar dolarlık rekor SPAC birleşmesi

Güneydoğu Asya'nın araç çağırma uygulaması devi Grab, Altimeter Growth Corp'la yaklaşık 40 milyar dolar değerinde rekor bir SPAC (Özel Amaçlı Satın Alma Şirketleri) birleşmesiyle halka arz edilecek.



Singapur merkezli Grab'dan yapılan açıklamada, Altimeter Growth Corp ile 39,6 milyar dolarlık bir SPAC birleşmesi gerçekleştirilerek halka arz gerçekleşeceği duyuruldu.

SPAC yoluyla yapılan birleşmelerde halka arz doğrudan gerçekleşebiliyor. Birleşme tamamlandığında SoftBank destekli şirket, Nasdaq endeksinde GRAB sembolüyle işlem görecek.



Dev anlaşma kapsamında Grab, 4,5 milyar dolar nakit ödeme alacak. Bu miktarın 4 milyar doları ise BlackRock, Fidelity, T. Rowe Price, Morgan Stanley’nin Countrerpoint Global fonu ve Singapur’un devlete ait varlık fonu Temasek'in yönetimindeki özel varlıklardan oluşacak.



Grab, ulaşımdan yemek gönderim hizmetlerine, otel rezervasyonlarından online bankacılık, mobil ödeme ve sigorta hizmetlerine birçok alanda dijital hizmetler sağlıyor.



SPAC kısaltmasıyla bilinen Altimeter Growth Capital gibi şirketler, birleşme ve satın alma işlemlerini gerçekleştirme amacıyla finansman sağlamak üzere kurulmuş kurumlar olarak biliniyor.



Türkiye'de de geçtiğimiz ay İstanbul Portföy’ün Pre-Ipo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından izin verilmesiyle SPAC tarafında Türkiye'de de ilk adım atılmış olmuştu.