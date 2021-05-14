Gram altın, 11 gündür yükseliyor: 500 lirayı aştı (14 Mayıs 2021 çeyrek altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500 liranın üzerini gördü.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Yükselişini üst üste 11. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 500,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.359 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 pirimle 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.



KRİPTO PARALARDAN ÇIKIŞ DA ETKİLİ



Uzmanlara göre yükselişte "kripto" etkisi de var. Altın fiyatlarında son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Son dönemde kripto paralar çok hızlı yükselmişti ancak gerek merkez bankalarından gerek ülke yönetimlerinden bu konuda bir regülasyon yapılacağı ifade edilince kripto paralara ilginin azaldığını görüyoruz. İşte buralardan çıkan para ve ABD'de yüksek likiditenin devam ediyor olması her vatandaşın cebine bin 400 dolar konulması enflasyon beklentisini artırmış durumda. Pazartesi piyasalar açılınca hacimde artış olur."



Gram altın 6 Kasım'da 538 lirayla zirveyi görmüştü.



Altın, nisan ayında yüzde 6,6 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

