Gram altın, 11 gündür yükseliyor: 500 lirayı aştı (14 Mayıs 2021 çeyrek altın fiyatları)

Döviz ve altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle içerde dolar 8,50 liraya, gram altın 500 liraya yükseldi.

NTV Haber 14.05.2021 - 18:34

Gram altın, 11 gündür yükseliyor: 500 lirayı aştı (14 Mayıs 2021 çeyrek altın fiyatları)

İlişkili Haberler

ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde

ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde

Altın, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti

Altın, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500 liranın üzerini gördü.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yükselişini üst üste 11. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 500,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.359 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 pirimle 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.

KRİPTO PARALARDAN ÇIKIŞ DA ETKİLİ

Uzmanlara göre yükselişte "kripto" etkisi de var. Altın fiyatlarında son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Son dönemde kripto paralar çok hızlı yükselmişti ancak gerek merkez bankalarından gerek ülke yönetimlerinden bu konuda bir regülasyon yapılacağı ifade edilince kripto paralara ilginin azaldığını görüyoruz. İşte buralardan çıkan para ve ABD'de yüksek likiditenin devam ediyor olması her vatandaşın cebine bin 400 dolar konulması enflasyon beklentisini artırmış durumda. Pazartesi piyasalar açılınca hacimde artış olur."

Gram altın 6 Kasım'da 538 lirayla zirveyi görmüştü.

Altın, nisan ayında yüzde 6,6 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...