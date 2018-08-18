Altının gramı son zamanlarda dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, 13 Ağustos'ta tüm zamanların zirvesi olan 280,8 lirayı gördü.



Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımlarla düşüşü ivme kazanan dolar/TL ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle 215,5 liraya kadar geriledi.



Bu haftayı 228,8 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, bu hafta yüzde 8,4 değer kaybederek yatırımcısını üzerken yıl başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 44 getiri sağladı.



Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 6'ncı haftaya taşıyan altının ons fiyatı, 1.160 dolarla 4 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken haftayı 1.180,5 dolardan tamamladı.



Altının gram fiyatının bugünlerde alım seviyelerine yakın yerlerde işlemler gerçekleştirdiğini ifade eden uzmanlar, gelecek yıl altının gram fiyatının 300-400 aralığına kadar yükselebileceğini belirtti.

