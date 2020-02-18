Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatları

Altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın, 310,6 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,2 azalışla 307,4 liradan tamamlamıştı.



Yeni güne değer kazancıyla başlayarak yükselişe geçen altının gram fiyatı﻿, yüzde 0,8 primle 310,6 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 506,7 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.084 liradan işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ NEREYE KADAR SÜRER?



Analistler, bugün itibarıyla corona virüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının bin 869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti.



Çin'deki yeni tip corona virüsün etkilerinin bugün açıklanacak bazı makroekonomik verilerde gözlemleneceğini, bu nedenle piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, Suriye'deki gelişmelerin de risk algısını görece artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.