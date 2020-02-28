Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 326 liradan alıcı buluyor.



Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.



Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 535 lira, Cumhuriyet altını da 2.202 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

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Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.



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