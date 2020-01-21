Gram altın fiyatı ne kadar oldu? 21 Ocak 2020 son dakika anlık ve güncel gram altın fiyatları

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, yükselişini bugün de sürdürüyor. Gram altın, bu sabah 298,6 liradan işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 484 lira, Cumhuriyet altını da 1.993 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 1.560 doları aşarak 1.566,81 dolardan işlem görüyor.



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Piyasalarda bugün Hazine'nin 3 ay vadeli bono ihalesi takip ediliyor.



Öte yandan bugün başlayan Davos Zirvesi de takip edilen konular arasında. zirveye Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın katılması bekleniyor.



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