Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ekim 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı küresel altın fiyatlarındaki artış ve dolar/TL kurunun 9.30'u geçmesiyle 534 TL'ye kadar tırmanmasının ardından 533 seviyesinde yer alıyor.

Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Geçen hafta ABD enflasyon verisi sonrası 1.800 dolara kadar tırmanan altının onsu bugün 1.775 dolar civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın 872, cumhuriyet altını ise 3.481 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yurtiçi piyasada gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında.

Son toplantıdan bu yana öne çıkan gelişmelerden biri TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ın görevden alınması oldu.

Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.