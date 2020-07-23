Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Temmuz 2020 güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen altının gram fiyatı, dün 410 lira seviyelerine kadar çıktı.



Altının gram fiyatı yeni günde yine rekorla başladı.

Gram altın şu dakikalarda 412 seviyelerinde işlem görüyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 676 lira, Cumhuriyet altını 2.671 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.



Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini bildirdi.



ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? (ALIM ZAMANI MI?)