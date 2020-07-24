Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz 2020 güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen gram altın, dün 416 lira seviyelerine kadar tırmandı.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 412 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altıb 685 lira, Cumhuriyet altını ise 2.727 lirada yer alıyor.



Yükselişini üst üste ailtıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 1.889,78 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ile Çin arasında artan gerilimin öne çıktığını kaydeden analistler, bu gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.



ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLACAK? ALIM ZAMANI MI?