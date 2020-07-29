Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Temmuz 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın gramı, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları...

Anadolu Ajansı 29.07.2020 - 16:43

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Temmuz 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 438 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel dün yüzde 1,97 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 437,3 liradan tamamladı. 

Gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.981 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün 1.960 dolara geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın gelecek dönem için vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 415-430 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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